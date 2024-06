Se la casa vacanze è gestita da una società mandataria

La domanda Il proprietario di un appartamento conferisce, tramite mandato, la gestione del proprio immobile a una società (non a un’agenzia immobiliare) che svolge attività di gestione di case vacanze. La società tratterrà il 40% dei profitti, mentre il 60% verrà corrisposto al proprietario. È corretto che la gestione di tale immobile sia affidata tramite un mandato? Non è, invece, necessario stipulare un contratto di locazione o comodato? E, qualora la formula del mandato sia corretta, questo dovrebbe essere registrato?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 giugno 2024

Per la gestione di un appartamento da porre in locazione è sufficiente la stipula di un contratto di mandato, disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del Codice civile. L’articolo 1703 del Codice civile stabilisce che il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Il mandato per la stipula...