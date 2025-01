Se un condomino paga tutta la coibentazione del tetto

La domanda

In un condominio devono essere eseguiti lavori di impermeabilizzazione e coibentazione del tetto. Dalle verifiche sulla conformità edilizia/amministrativa per le parti comuni non sono emerse difformità per la dimensione dell’involucro esterno, per le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi, con due eccezioni: - i due pianerottoli del vano scala condominiale presentano una chiusura con vetrate in materiale plastico apribili, determinando così un volume chiuso che non consente di rispettare le distanze minime dalle strade; - lo spazio scoperto presente nel seminterrato può essere chiuso mediante una struttura in materiale plastico, la quale determina un volume che non consente di rispettare le distanze minime dalla strada. Il tetto è conforme alle norme urbanistiche. Il condominio può detrarre al 50% le spese relative all’impermeabilizzazione del tetto? Il proprietario dell’appartamento con mansarda, che pagherà totalmente la spese di coibentazione, potrà applicare la detrazione del 50% sull’intera somma pagata, senza applicare il riparto per millesimi?