Se nel consiglio viene eletto un soggetto non proprietario di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda Oltre all’amministratore, nel condominio in cui abito, ci sono quattro consiglieri. Nel regolamento condominiale c’è una disposizione secondo cui possono essere eletti consiglieri esclusivamente i soggetti che siano anche proprietari. Ciò nonostante, uno degli attuali consiglieri, eletto, non è un proprietario ma un locatario. Se non si è rispettato il regolamento, che riserva la nomina di consigliere solamente ai proprietari, le delibere assembleari assunte in presenza di questa anomalia si possono ritenere valide?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 16 ottobre

L’articolo 1130-bis, ultimo comma, del Codice civile stabilisce che l’assemblea può nominare un consiglio di condominio; tale organo, precedentemente alla legge di riforma del condominio ( 220/2012), non era previsto da alcuna norma, ma solo (eventualmente) dai regolamenti condominiali.

Attualmente il consiglio di condominio, come disciplinato dalla citata legge, è necessariamente composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno 12 unità immobiliari e ha esclusivamente funzioni consultive e di controllo amministrativo, tecnico e contabile sull’operato dell’amministratore (Corte d’appello di Torino, sezione II, sentenza 25 luglio 2017, n.1667).

Dal dettato normativo citato i componenti devono essere condòmini, come, peraltro, è anche previsto dal regolamento nel caso di specie, in cui si ritiene che vi sia stata una violazione non solo del regolamento condominiale, ma anche della legge, a causa della delibera assembleare che ha nominato tra i consiglieri anche un soggetto che non è proprietario. La giurisprudenza ha più volte ribadito che sono annullabili le delibere condominiali che, tra le altre ipotesi enucleate nel corso degli anni dalla giurisprudenza stessa, sono affette da vizi formali o assunte in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari.

Dunque, l’azione di annullamento può essere esercitata nei confronti di tutte le decisioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale, o che presentino vizi di forma o vizi di sostanza (Tribunale di Cuneo, sezione I, sentenza 1° luglio 2022, n. 664). La delibera è, pertanto, annullabile nel termine di trenta giorni dalla delibera, per i dissenzienti o astenuti, o dalla comunicazione della delibera di cui all’articolo 1137 del Codice civile, per gli assenti.