Se la direzione dei lavori è «prestazione occasionale»

La domanda In un condominio sono stati effettuati interventi che danno diritto alla detrazione del 50 per cento. La direzione dei lavori è stata affidata a un soggetto in pensione e senza partita Iva, che, per il suo compenso, ha rilasciato una ricevuta per prestazione autonoma occasionale. Al fine di consentire la detrazione fiscale, la prestazione è stata pagato con bonifico parlante. Si chiede se, in questo caso, tale mezzo di pagamento sia quello corretto, dal momento che il direttore dei lavori sostiene che si sarebbe dovuto procedere effettuando la ritenuta d’acconto del 20% sul suo compenso.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 settembre 2024

Dal punto di vista strettamente tecnico, l’impiego del bonifico dedicato, per pagare le spese che si considerano detraibili ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, è corretto, essendo operazione richiesta ai fini della fruizione del beneficio fiscale da parte della costante prassi erariale (per tutte, si veda la circolare 17/E/2023). Come spiegato, poi, dalla...