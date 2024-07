Se l’amministratore non indica l’elenco dei condòmini morosi

La domanda Se l’amministratore del condominio non fornisce l’elenco dei condòmini morosi, il creditore può agire esecutivamente e indistintamente nei confronti di tutti i condòmini?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 luglio 2024

Se non comunica i dati dei morosi al creditore che ne faccia richiesta, l’amministratore di condominio potrà essere condannato anche all’esito di un procedimento semplificato, con determinazione della somma dovuta per l’eventuale ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ex articolo 614-bis del Codice di procedura civile, salvo in ogni caso il risarcimento ...