Se l’amministrazione passa dalla Sas alla Srl di Augusto Cirla









La domanda Il nostro amministratore di condominio ci ha sempre amministrato attraverso una Sas, società in accomandita semplice, riconducibile in toto a lui, essendone il socio accomandatario. Nel mese di giugno 2023, egli l’ha trasformata in una Srl, nella quale ha fatto entrare un nuovo socio al 90 per cento, che ne è diventato il legale rappresentante (l’amministratore “originario” ha solo il 5% delle quote della nuova Srl). È corretto questo modus operandi, considerando che non c’è stata alcuna delibera assembleare del condominio? Come possiamo comportarci, noi condòmini? Infine, chi dovrebbe avere la firma sul conto bancario, considerando che non c’è stata alcuna delibera? Come è stato possibile, in banca, delegare eventualmente il nuovo socio a operare sul conto corrente del condominio?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 30 ottobre

L’incarico di amministrare un condominio può essere affidato anche a una società, perché così ha disposto la legge 220/2012, di riforma del condominio. L’assemblea nomina quale amministratore una società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore: il mandato viene dunque conferito alla società, e non già alla persona del suo legale rappresentante, talché è indifferente che simile carica venga ricoperta, nel corso della gestione condominiale, da una persona diversa da quella che c’era al momento della nomina da parte dell’assemblea. La società, nonostante l’avvenuto cambiamento interno, continua regolarmente nel mandato a essa conferito.

Diverso, tuttavia, è il caso in cui il cambiamento riguardi proprio la natura giuridica della società, che, come nella situazione descritta dal lettore, si trasformi da una società di persone, quale è la Sas, in una società di capitali, quale invece è la Srl, società a responsabilità limitata.

Si è in presenza di un nuovo e diverso soggetto, per cui è indispensabile una specifica delibera da parte dell’assemblea, che provveda alla sua nomina con le maggioranze previste dalla legge. È un grave errore quello della società di persone che, trasformatasi in società di capitali, continui ad amministrare il condominio nonostante la mancanza di una nuova delibera assembleare. Ancor più grave il fatto, non senza responsabilità da parte della banca, che la firma sul conto corrente condominiale passi - come deve - al legale rappresentante della nuova società, che però è priva di mandato ad amministrare il condominio titolare del conto corrente. Urge a questo punto chiedere la convocazione di un’assemblea per provvedere alla nomina dell’amministratore, decidendo se affidarsi alla nuova Srl oppure, preso atto del censurabile comportamento da questa tenuto, a nuovo soggetto ritenuto più trasparente