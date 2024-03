Se sono in contestazione le tabelle si può approvare un bilancio «provvisorio»

La domanda

Da circa due anni il nostro condominio non approva il bilancio, perché uno dei condòmini ritiene non corrette le tabelle millesimali a suo tempo approvate dall’assemblea. A mio avviso, l’assemblea andrebbe comunque convocata per arrivare all’approvazione del bilancio, dopodiché si potrà discutere su come ripartire le spese sostenute. Ho quindi sollecitato l’amministratrice a procedere in tal senso, invitandola anche a cercare una soluzione transattiva con il condomino che contesta o, eventualmente, a rivolgersi al giudice per la nomina di un Ctu (consulente tecnico di ufficio) che stabilisca definitivamente come ripartire le spese. Quali sono le valutazioni dell’esperto?