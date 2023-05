Servitù di parcheggio dinanzi alle Sezioni unite e quorum nei condomìni minimi tra i temi della settimana di Antonio Scarpa

In particolare il primo tema è di particolare interesse alla luce della non univoca natura prediale del parcheggio

In Diritto e pratica condominiale 24 aprile 2023 è stato pubblicato il commento di S. Impellizzeri, Posti auto in attesa di giudizio: la rimessione alle Sezioni unite dell'annosa questione circa la costituzione di servitù prediali di parcheggio, a proposito del decreto della pprima presidente della Cassazione del 30 marzo 2023, relativo al ricorso Ruolo generale 26011/2018, rimesso alle Sezioni unite per decidere sulla questione «se l'articolo 1027 Codice civile consenta la costituzione di servitù...