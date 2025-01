Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Come risparmiare energia e gas sarà l’argomento delle prime assemblee del 2025 convocate da febbraio. L’aumento del riscaldamento batte forte ed è in media, nelle bollette dei mesi di novembre e dicembre, di almeno il 43% in più rispetto agli stessi mesi del 2024. Il grande freddo ha inciso sui consumi, per il 13% in più, mentre il prezzo è salito, sempre in media, del 31%.

Il condominio, che non abbia scelto il mercato libero, è del resto già nella condizione delle migliori tariffe applicate. Per il gas, grazie alla proroga a tutto il 2025, deliberata a settembre 2024 da Arera del contratto Placet gas in deroga. Per l’energia elettrica, sempre per delibera Arera, dall’aprile 2023 coi contratti a tutele graduali applicati per l’uscita obbligatoria dal mercato tutelato.

Nulla da fare sul prezzo, non resta che sperare in temperature più miti. Le voci di un adeguamento del green deal europeo dopo le scelte di Donald Trump spingeranno le assemblee a muoversi con cautela. Gli impianti ibridi hanno costi elevati e il tempo di ritorno dell’investimento è influenzato dagli incentivi fiscali e dai tassi di interesse per il finanziamento necessario, entrambi dipendenti da come evolverà il contesto Ue e non resta che attendere.

Di seguito la rassegna sintetica degli articoli pubblicati nella settimana.

Sulle spese: per le Cer, le comunità energetiche, la soluzione migliore è aderire a grandi strutture, anche di più cabine primarie, in modo da poter accentrare la gestione e le spese. Per gli affitti, rifinanziato e ampliato il fondo per la morosità incolpevole, per chi è in difficoltà. Colonnine auto elettriche: c’è la guida in condominio, su come deliberare la spesa e realizzare l’installazione. Nuovi millesimi retroattivi: se e quando sussiste l’indebito arricchimento dei condòmini che prima hanno pagato meno. Mediazione: non è obbligatoria in materia di somministrazione di energia.

Fisco e bonus: Confedilizia segnala che la delega per l’applicazione di questo regime fiscale agevolato è in attesa di attuazione. Superbonus: le lettere sulle rendite saranno inviate solo in caso di grandi scostamenti tra il valore catastale e l’ammontare dei crediti ceduti. Imposta di soggiorno: gli incassi per i Comuni superano il miliardo di euro. Coibentazione del tetto: può usufruire delle detrazioni solo per la sua quota millesimale, il condomino che paga l’intero intervento. Detrazioni Irpef 2025 e bonus edilizi: i cambiamenti per i redditi superiori a 75.000 euro. Cartelle esattoriali: le notifiche nell’edificio sono illegittime e vale solo l’invio all’amministratore perché già noto alle Entrate. Costruire in aree con vincolo paesaggistico: requisiti, procedure e vincoli normativi da conoscere per intervenire. Bonus casa al 36% e non al 50%: la detrazione spetta anche per le spese pagate da un familiare che non è proprietario dell’immobile. Nuova tubatura del gas condominiale: per l’impianto condominiale c’é la detrazione.

Circa i diritti: nel supercondominio, non si applicano le regole della comunione. Il regolamento condominiale non può limitare i poteri dell’amministratore. Il regolamento non può obbligare i condòmini ad assumere a turno il ruolo di amministratore. Bene usucapito: chi lo prende deve informare l’amministratore. Immobile frazionato: come si individuano le parti comuni attribuite.

Assemblea e amministratore: è illegittima l’installazione della canna fumaria sul tetto senza il consenso unanime dei condòmini. L’amministratore è il custode del regolamento e deve agire contro i trasgressori.

Sulle liti e la mediazione: mediazione non è obbligatoria per il rimborso delle spese condominiali sostenute dal comproprietario del singolo immobile verso gli altri comproprietari. Le regole per la decorrenza del termine per impugnare la delibera. Assemblea da remoto: attenzione alla scelta della piattaforma e alla registrazione, per garantire la privacy dei partecipanti.

Sugli affitti e l’immobiliare, sublocazione: la disciplina complessa dei rapporti tra conduttore e sub conduttore. Affitti brevi: a Firenze arriva il divieto di key box per motivi di sicurezza pubblica e decoro urbano mentre sono cinque le proposte per regolamentare gli affitti brevi. Ecco le nuove linee guida Abi per la valutazione immobiliare: un approfondimento di rilievo per gli operatori del settore.

Buone notizie: si avvicina l’appuntamento con Telefisco il 5 febbraio. Il programma fornisce chiarimenti essenziali per i professionisti che operano nel settore immobiliare. E poi un’occasione in più per tutti i clienti domestici vulnerabili, serviti nel mercato libero o in maggior tutela: pubblicate da Arera le regole di accesso al servizio a tutele graduali, più conveniente, al momento, anche del regime tutelato.

