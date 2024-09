Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

La transizione energetica è una sfida cruciale per il nostro paese, e il settore condominiale non può rimanere indietro. Un’ipotesi interessante potrebbe essere una sorta di Transizione 5.0 anche per il condominio, con l’introduzione di un conto termico a prenotazione per la sostituzione delle caldaie tradizionali con nuove esclusivamente a pompe di calore. Un contributo diretto del 60%, anche solo per le caldaie più energivore, abbinato a un finanziamento bancario a tasso agevolato per la quota restante, potrebbe incentivare i proprietari a compiere questa scelta virtuosa.

Questo meccanismo, gestito dal Gse, sarebbe accessibile a tutti, anche ai condòmini incapienti fiscalmente, eliminando così un ostacolo significativo alla riqualificazione energetica degli edifici. Inoltre, stimolerebbe la competizione tra le imprese, spingendole a offrire soluzioni tecnologiche e commerciali sempre più vantaggiose. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa proposta si concretizzerà, offrendo un’opportunità per il risparmio energetico e per il rilancio del mercato delle manutenzioni in edilizia.

L’importanza dell’attenzione al risparmio energetico è stata confermata, in settimana, dalla nascita del progetto CirCe, volto a sostenere le famiglie vulnerabili. Il recente picco, ad agosto, del fabbisogno energetico nazionale sottolinea l’urgenza di adottare misure concrete per un futuro più sostenibile. L’adesione a una comunità di autoconsumo rappresenta un’opportunità per ridurre i costi e contribuire alla transizione energetica, ma è fondamentale che i condòmini siano informati e consapevoli delle implicazioni di questa scelta. Sul fronte delle bollette di luce e gas, la mancanza di una effettiva concorrenza tra le utility, con prezzi inferiori al mercato tutelato e ai contratti di transizione, non incentiva la ricerca del prezzo più vantaggioso.

La gestione delle spese condominiali resta un tema complesso e spesso fonte di contenzioso. Ribadito che anche i box interrati devono contribuire alle spese per la facciata. La contestazione dei consumi idrici richiede una corretta impugnazione della delibera assembleare per essere efficace. L’installazione di un videocitofono comporta la necessità di costituire un fondo speciale, richiedendo una pianificazione finanziaria accurata da parte degli amministratori di condominio. La qualità dell’acqua è un aspetto fondamentale per la salute dei condòmini. La possibilità che anche i periti chimici possano effettuare le analisi potrebbe semplificare e velocizzare le procedure, con benefici in termini di tempo e costi.

Il superbonus continua a essere al centro dell’attenzione, con la recente precisazione che, dopo lo stop alle cessioni, non sono ammesse riaperture parziali. È importante rimanere aggiornati sulle ultime disposizioni per evitare errori e sfruttare al meglio le opportunità offerte. Il Decreto Salva casa introduce nuove sanatorie, offrendo la possibilità di regolarizzare situazioni pregresse, con potenziali benefici in termini di tempo e costi. La rigenerazione urbana è un tema cruciale per il futuro delle nostre città, e le proposte migliorative dell’Uppi alla Camera potrebbero tradursi in nuove opportunità di investimento e riqualificazione per i proprietari di immobili.

La chiusura di un’area comune adibita a parcheggio richiede un bilanciamento tra le diverse esigenze e il rispetto dei diritti di tutti i condòmini. Gli amministratori dovranno gestire queste situazioni con equilibrio e imparzialità. Il rimborso per la disinfestazione delle travi anticipata da un condomino sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo per prevenire danni maggiori. L’assemblea condominiale è il luogo in cui si prendono le decisioni che riguardano la vita di tutti i condòmini. Una corretta convocazione è essenziale per garantire la validità delle delibere e evitare contestazioni.

La delibera che prevede l’uso turnario dei posti auto in caso di insufficienza è un esempio virtuoso di come affrontare le problematiche legate alla gestione degli spazi comuni in modo equo e condiviso. La maggioranza richiesta per la soppressione del servizio di portierato è un tema che richiede chiarezza per evitare conflitti e garantire il rispetto delle volontà dei condòmini. Importante la pronuncia dell’autorità Garante privacy circa le condizioni che permettono al privato, anche in condominio, di poter installare telecamere sulla via pubblica se c’è un reale pericolo. La delibera che riferisce di un importante ristagno d’acqua giustifica l’urgenza dei lavori sul lastrico con rimborso di parte dei lavori eseguiti dal condomino che ne abbia il possesso. L’inquilino ha il diritto di recedere dal contratto in presenza di gravi motivi, ma è importante conoscere le condizioni specifiche previste dalla legge per evitare spiacevoli sorprese.

Non si può non leggere l’editoriale di Antonio Scarpa, che fa il punto di diritto e pratica condominiale. Questa settimana si parla di: sito internet del condominio, superbonus e correzione fatture, gestione del bene locato durante il pignoramento, presunzione di condominialità, mutuo, condizioni di “svincolo” e titolo esecutivo, mutamento delle destinazioni d’uso delle parti condominiali e recupero dei sottotetti.

