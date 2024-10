Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Dallo sconto in fattura al pagamento senza fattura con sconto. Gli articoli della settimana spiegano perché questo sarà l’effetto per i lavori nelle proprietà individuali. In condominio, la necessità di dover far pagare tutti, rende invece poco probabile il pagamento senza fattura. Diventerà però più difficile deliberare i lavori di manutenzione: a dire no, non solo gli incapienti fiscali per reddito o per il regime fiscale prescelto, ma anche chi ha l’appartamento affittato o in comproprietà e non vi risiede.

Due però gli aspetti positivi per il proprietario. La contrazione della domanda di lavori porterà ad una ancora maggiore riduzione dei prezzi. Le caldaie a gas mantengono l’incentivo fiscale, anche se la direttiva sulle case green dice il contrario.

Da novembre non si entra in cantiere, neppure in quelli minuscoli per riparare una tubo di scarico senza la patente. La sanzione introdotta sulla mancata richiesta della patente a crediti in edilizia, ha reso più chiaro che é il committente, e quindi il proprietario e l’amministratore di condominio, che deve verificare la regolarità delle imprese a cui si affida. Un passo avanti per contrastare il lavoro nero e per introdurre trasparenza nel settore che però comporta, come ogni novità, un maggior onere a carico dei proprietari e dell’amministratore di condominio.

Tra le sentenze commentate nella settimana quella sulla responsabilità personale dell’amministratore per eventuali distrazioni di somme anche tra condomìni amministrati, e l’impossibilità di ricevere deleghe in assemblea, anche nel caso in cui l’amministratore sia condomino.

Sul fronte dei diritti, è stato confermato l’obbligo di contribuzione alle spese per il restauro delle facciate per tutti i condòmini, e la necessità di comunicazioni dirette e verificabili per la validità delle delibere assembleari.

Per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la crisi abitativa c’é l’iniziativa del Comune di Milano per la realizzazione di alloggi a canone calmierato che rappresenta un interessante esperimento che potrebbe essere replicato in altre città.

In tema di locazioni, si segnala la conferma della natura di reato per la disdetta delle utenze domestiche all’inquilino moroso, e lo slittamento a gennaio 2025 del Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi.

Antonio Scarpa ne il punto di diritto e pratica condominiale affronta diverse questioni fondamentali tra cui la responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di immobili, con particolare attenzione ai termini per la denuncia e all’estensione della responsabilità agli altri condebitori. Importante il chiarimento della Cassazione circa la differenza tra patto di prelazione e contratto preliminare unilaterale: la violazione del patto di prelazione dà diritto solo al risarcimento del danno.

Davvero interessanti gli articoli in rassegna sulla derogabilità del meccanismo di attuazione delle obbligazioni condominiali previsto dall’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile, con riferimento alla solidarietà tra condebitori. Circa il caso di violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario confinante può richiedere sia il risarcimento del danno che la riduzione in pristino. Altro approfondimento sul regime normativo della locazione in tema di manutenzione e riparazione che non si applica automaticamente alle concessioni di beni demaniali. Da leggere le osservazioni sulla Cassazione che ha stabilito i criteri per la divisibilità delle parti comuni dell’edificio condominiale, con riferimento all’articolo 1119 Codice civile.

E infine c’è il punto oggetto del pod-cast Gentili condòmini. Attenti al cane, l’argomento della settimana, che riguarda proprio tutti, se il 37% degli italiani ha almeno un animale da compagnia anche in condominio.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .