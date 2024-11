Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Meno bonus, più tasse. Il taglio delle detrazioni picchia forte, anche perché in condominio a decidere è sempre la maggioranza. Ci sarà chi dice no ai lavori, se ha l’appartamento affittato, se è in comproprietà e non vi risiede e se, abitandoci ha un livello di reddito sopra i limiti fissati dalle nuove norme, a cui si aggiunge chi non detrae perché forfetario e incapiente. Gli articoli della settimana lo spiegano nel dettaglio molto bene. Non ci sarà modo quindi in assemblea di mettersi d’accordo. Sarà la concorrenza spietata tra le imprese per aggiudicarsi i pochi lavori a spingere giù i prezzi anche a livelli inferiori a quelli ante 2020.

L’attenzione delle assemblee sarà così tutta concentrata nel contenere le spese correnti piuttosto che a realizzare investimenti in manutenzioni e per la riqualificazione energetica.

Le conseguenze dei fatti di politica internazionale già si sentiranno presto anche sul pianerottolo di casa, se gli hedge funds, i fondi speculativi, stanno scommettendo sul rialzo del prezzo del gas che ha bucato i 48 centesimi a metro cubo, il massimo da un anno. E siamo solo all’inizio se le sanzioni della nuova politica Usa bloccano i pagamenti tramite Gazprombank impedendo anche all’Italia nuove forniture. Si è certamente lontani dalla situazione drammatica dei 3 euro e 40 centesimi a metro cubo, raggiunti due anni fa, ma quell’esperienza ha lasciato il segno e consiglia di non cambiare i comportamenti virtuosi fin allora adottati.

Un aiuto in più per difendersi dai contratti capestro dei fornitori il provvedimento di Arera in vigore da gennaio: l’aspetto più rilevante per i contratti verso il condominio consumatore è l’affermazione che la responsabilità per il mancato rispetto del codice del consumo, è sempre del venditore, anche se il contratto è stipulato tramite intermediari.

Negli articoli della settimana i dettagli tecnici sul taglio ai bonus che colpisce in particolare i single e i lavori in casa, il bonus barriere architettoniche 2025 che esclude infissi, pavimenti e servizi igienici, l’esenzione da Imu solo per gli alloggi sociali degli Iacp e i paletti alla maxi-deduzione per il costo del personale.

Conoscere le regole serve a migliorare le relazioni in condominio: tra le novità più importanti segnaliamo che se non c’è una delibera, l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni, se al rinnovo il compenso dell’amministratore si alza, va approvato in assemblea. È nulla la delibera che nomina l’amministratore privo dei requisiti ed è valida la corrispondenza Pec amministratore-condomino. L’amministratore di condominio svolge un ruolo fondamentale nella gestione ed è importante che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e che la formazione sia continua e non limitata alle 15 ore prescritta dalle norme.

Circa i lavori in condominio da segnalare come siano due i quorum per decidere sui lavori di notevole entità e come il conduttore deve tollerare i lavori di manutenzione urgente nell’appartamento locato.

Altre informazioni importanti per gli effetti che ne seguono: come non sia possibile sciogliere giudizialmente la comunione di un immobile abusivo; nel regolamento divieti e limiti di godimento dell’immobile devono risultare da espressioni chiare ed esplicite e che è illegittima l’assegnazione a tempo indefinito di posti auto nel cortile. La maggioranza è vincolante anche nel condominio di soli garage ed è invalida la delibera che imputa all’acquirente le spese condominiali ante biennio. È stato inoltre ribadito che lo spazio tra il soffitto e il pavimento non è comune ed è corretto indicare in bilancio la morosità pregressa del condomino. Sono i proprietari attuali ad approvare il consuntivo. Le canne fumarie sono escluse dal calcolo delle distanze legali tra fabbricati e se l’impianto idrico è inefficiente non è dovuto il canone di depurazione. Infine, l’amministratore non può opporsi al decreto ingiuntivo dell’ex gestore senza l’ok dell’assemblea.

Dedicata ai diritti e ai doveri del portiere la puntata del podcast Gentili condòmini.

Antonio Scarpa, ne «il punto», tratta di mancata convocazione del condomino e sanatoria, termine di cinque giorni prima per la convocazione assembleare, accordo di mediazione e condominio, provvigione del mediatore e clausola abusiva, conduttore e beni condominiali, accessione e comunione coniugale.

La buona notizia della settimana: a Savona è stato inaugurato Hayet, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, un nuovo albergo sociale che offrirà alloggio e supporto a persone in difficoltà e accoglierà nuclei familiari e individui in emergenza abitativa, con l’obiettivo di aiutarli a raggiungere l’autonomia, perché secondo l’Istat sono 5,7 milioni le persone in povertà assoluta nel 2023, l’8,5% del totale delle famiglie residenti.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .