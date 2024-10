Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Mutui verdi per l’ecobonus, patente a punti per le imprese edili, il futuro dei bonus fiscali e le crescenti preoccupazioni per il caro-energia, più trasparenza con il sito internet del condominio, chi compra e chi vende e chi paga le spese e chiarimenti fiscali su quello che resta dei bonus: sono solo alcuni degli argomenti nella settimana di NT+Condominio e Immobili.

Ecobonus: in arrivo i mutui verdi? Per contrastare l’aumento dei costi energetici e incentivare la riqualificazione del patrimonio...