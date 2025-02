Si discute di presente e futuro delle tecnologie solari a Bressanone il 13 febbraio

L’avanzamento delle tecnologie solari è fondamentale per affrontare le sfide legate alla transizione energetica e alla decarbonizzazione. Per approfondire le più recenti innovazioni in questo settore, grazie al contributo di esperti del settore, una nota comunica che è stato organizzato un evento gratuito aperto al pubblico dedicato alle nuove frontiere delle tecnologie solari.

La conferenza è organizzata nel contesto del progetto Pnrr NEST (https://fondazionenest.it/spoke/solar/), e si svolgerà durante la Winter school on solar energies, proposta da Università di Padova, Eurac Research, Cnr, Enea, Università di Palermo, Università di Salerno e Università di Cagliari.

L’evento si terrà il 13 febbraio 2025, presso la sede dell’Università di Padova a Bressanone (Aula Magna, Casa della Gioventù, via Rio Bianco 12, Bressanone/Brixen, BZ). Il programma includerà interventi di ricercatori, accademici ed esperti che condivideranno conoscenze, esperienze e visioni sul futuro del fotovoltaico, del solare termico, dell’integrazione energetica e delle tecnologie sostenibili.

«Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per esplorare le nuove frontiere del solare, settore cardine della transizione verso un’economia sostenibile» ha riferito Matteo Meneghini, organizzatore dell’evento. «Con la crescente necessità di soluzioni energetiche pulite, i temi trattati saranno rilevanti sia per gli addetti ai lavori sia per il pubblico generale interessato a comprendere l’evoluzione delle tecnologie alimentate da energie rinnovabili».

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito https://pvsolarschool.com/index.php/home/nest-event/. Gli interventi saranno tenuti in lingua inglese.