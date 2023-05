Si può impugnare la delibera che ha approvato punti non presenti nell’Odg

La domanda

La domanda

Nel verbale dell’assemblea per l’approvazione del consuntivo di gestione e del preventivo, a cui non ho potuto partecipare, non viene scritto alcunché in relazione a questi due punti, ma si parla solo della delibera di approvazione dei lavori per la riparazione delle infiltrazioni nella colonna del riscaldamento condominiale, che non erano inseriti nell’Odg (ordine del giorno). Nel verbale si cita anche una ricerca guasti effettuata dal manutentore condominiale sulle parti comuni due settimane dopo la riunione, il cui esito asseconderebbe l’onerosa spesa approvata in assemblea. Si chiede se sia possibile impugnare le decisioni prese.