Sinistri in condominio: dovuto il rilascio dei documenti

La domanda

L’amministratore del condominio nel quale sono contitolare di una unità abitativa non ha risposto alla richiesta - inoltratagli con posta elettronica certificata - di fornire la documentazione inerente a un sinistro verificatosi in condominio e a cui sono direttamente interessato. Che cosa posso fare per ottenere questa documentazione? Ci sono norme nel Codice civile che mi tutelano?