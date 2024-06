Sospensione per morosità del servizio di riscaldamento e proroga dell’amministratore tra i temi della settimana

In Condominio e immobili 27 maggio 2024 si segnala - per il pregio particolare che sempre rivelano gli scritti di questo autore - il contributo di P. Marzotti, «L’illegittimità costituzionale del requisito della residenza protratta per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica», in commento a Corte costituzionale 22 aprile 2024, numero 67.

Costituisce orientamento costante della giurisprudenza costituzionale quello secondo cui sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’articolo...