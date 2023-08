Superbonus, il fondo indigenti copre fino a ottobre 2023 di Marco Mobili e Giovanni Parente

Definite le regole di cui possono beneficiare anche ai condòmini titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento









Il fondo indigenti da 20 milioni per il superbonus potrà coprire le spese con bonifici sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023. La domanda telematica andrà presentata all'agenzia delle Entrate e la quota spettante sarà determinata in base al rapporto tra le risorse disponibili e quelle richieste attraverso le istanze. Saranno necessari tre requisiti: reddito di riferimento determinato attraverso i coefficienti del quoziente familiare introdotto per il superbonus non superiore a 15mila euro; titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento «sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condòmini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio»; l'unità immobiliare oggetto dell'intervento deve essere adibita ad abitazione del richiedente. Inoltre non potrà essere presentata più di una domanda da ciascun richiedente. È quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che attua la misura contenuta nel Dl Aiuti quater dello scorso autunno (176/2022) e destinata a venire incontro ai soggetti meno abbienti “compensando” con un contributo a fondo perduto la riduzione della percentuale del superbonus al 90% per i lavori avviati a partire dal 2023 (il riferimento è agli interventi previsti dall'articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del Dl 34/2020).

Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96mila euro, anche se la detrazione spettante è stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Nell'istanza telematica da presentare – anche attraverso un intermediario abilitato - entro il 31 ottobre 2023 (secondo modalità e formato che saranno definite da un provvedimento delle Entrate) il richiedente sarà chiamato a indicare l'importo richiesto «che non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo».

Dopo che sarà chiuso il canale delle richieste, l'agenzia delle Entrate determinerà il contributo da erogare a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. In particolare, se il rapporto è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100% dell'importo richiesto; se il rapporto è compreso fra il 10 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale che ne deriva; se, infine, il rapporto è inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento. In quest'ultimo caso, il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti.

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il decreto attuativo stabilisce che il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare.

L'importo spettante del fondo indigenti sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, che andrà indicato nell'istanza telematica. Attenzione però, qualora dovesse accertare che il contributo sarà in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia procederà al recupero.