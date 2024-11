Superbonus: SAL del 30% solo con lavori effettivi in cantiere

Devono essere computati, ai fini del raggiungimento della soglia del 30% prevista per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere, con esclusione del costo delle mere somministrazioni di materiali. Lo ha chiarito la recente risposta all’interrogazione parlamentare 5-03091.