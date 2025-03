Superbonus: lo studio di fattibilità, salvo patto contrario, si paga

È capitato che i lavori straordinari connessi alle agevolazioni per il conseguimento del superecobonus non siano stati eseguiti, non perché non fossero fattibili ma per ripensamenti, indecisioni o negligenze da parte del condominio (dell’amministratore o dell’assemblea). In questi casi il condominio può trovarsi costretto a sostenere il costo dell’onorario della società che abbia svolto l’attività di progettazione e il piano di fattibilità. Tanto più che il contratto atipico di incarico (contratto...

