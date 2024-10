TARI: parcheggi dei centri commerciali senza scampo

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 24964 del 17 settembre 2024, rinverdendo il costante proprio insegnamento (fra le ultime, sent. n. 19631 del 16 luglio 2024 e sent. n. 16701 del 17 giugno 2024; ord. n. 16265 dell'11 giugno 2024), ha ulteriormente ribadito che anche le aree dei centri commerciali destinate a parcheggio sono imponibili ai fini della TARI, in quanto presuntivamente produttive di rifiuti a causa della "presenza umana". Secondo un'interpretazione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi