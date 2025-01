Tocca all’inquilino pagare per la «lettura» del gas

La domanda

In un condominio la rilevazione dei consumi “calore” dei singoli alloggi per mezzo di contabilizzatori e l’imputazione dei relativi costi sono gestite da remoto da un’impresa esterna che, per tale servizio “amministrativo”, addebita un costo da suddividere tra i singoli condòmini in base alla norma Uni 10200/2018, riguardante i criteri di ripartizione dei costi per la climatizzazione nei condomìni a impianto centralizzato. Avendo ora locato il mio appartamento, vorrei sapere a chi - tra locatore e conduttore - spetta pagare questa spesa, nonché quella relativa a eventuali letture straordinarie da chiedere alla suddetta società in occasione della fine locazione, o per qualsiasi altro motivo.