Torna l’Anaci Day, appuntamento a Milano il 20 ottobre

Appuntamento in via Mecenate presso l’ East and Studios

Avvio il 9 ottobre della prima sessione del Corso per amministratori di condominio Anaci che prosegue lunedì 16 ottobre dalle 14,00 alle 18, 00, sempre da remoto. Focus tra l’altro sulla nuova disciplina del procedimento di sospensiva delle delibere, l’assemblea dei rappresentanti nel supercondominio, la salubrità dell’acqua.

Il programma di Anaci day 2023

Il 20 ottobre l’appuntamento con l’Anaci Day 2023 presso l’ East and Studios di Via Mecenate, 84 a Milano. Saluti del presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli, di Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, dell’assessore Casa del Comune Pierfrancesco Maran e ovviamente del padrone di casa: Leonardo Caruso, presidente provinciale Anaci Milano.

Mattinata a cura dell’avvocato Eugenio Correale, direttore Centro studi Anaci Lombardia e Milano, con approfondimenti sulle novità normative e giurisprudenziali: guide e suggerimenti per l’amministratore, le clausole che impongono divieti o limitino le utilizzazioni delle parti comuni e delle proprietà esclusive: i presupposti per imporle ai nuovi condòmini.

Nel corso della mattina si parlerà anche di quorum per l’approvazione di opere per il superamento delle barriere architettoniche, della convocazione dell’assemblea in videoconferenza e l’assemblea mista, oltre che di videosorveglianza.

Anaci sempre attenta alle realtà estere ospiterà Claudine Speltz, direttrice della Camera immobiliare del Granducato di Lussemburgo. Nel pomeriggio focus su agevolazioni fiscali e nuove tecnologie e sull’evoluzione del condominio e le responsabilità dell’amministratore.

Il Corso per amministratori riprende poi venerdì 27 ottobre dalle 14 alle 17, da remoto. Al centro della giornata le verifiche delle strutture degli edifici, il lavoro subordinato nel condominio, l’espiazione della pena e la giustizia riparativa.