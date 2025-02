Se una «scala» deve sostituire il suo impianto citofonico

La domanda Abito in un condominio con due entrate e due scale. In una di esse si manifesta l’esigenza di sostituire, per malfunzionamento, l’impianto citofonico; tale esigenza, però, non è condivisa dai condòmini dell’altra scala. Considerato che si procederà alla convocazione di un’assemblea limitata alle proprietà che fruiscono di tale impianto da sostituire, e che i relativi costi saranno a carico delle stesse, chiedo se, a fronte di tale spesa, sia consentito l’utilizzo del fondo “accantonamento spese future” che il condominio ha in essere. Vorrei inoltre sapere se con questo fondo si possono pagare anche gli apparecchi di ricezione all’interno dei singoli appartamenti.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 febbraio 2025

Il fondo di accantonamento è generalmente una riserva di denaro costituita per far fronte a determinate spese future, e il suo utilizzo è pertanto vincolato alle specifiche finalità per le quali è stato costituito. È quindi necessario, anzitutto, verificare per quali finalità è stato accantonato questo fondo, e se è stato raccolto pro quota presso tutti i condòmini...