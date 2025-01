L’installazione dei pannelli fotovoltaici sui balconi di proprietà dei condòmini

Negli ultimi anni la crescente attenzione verso le energie rinnovabili ha registrato un incremento considerevole degli impianti fotovoltaici. Una nuova tendenza sta emergendo nei contesti edilizi residenziali: l’installazione di pannelli fotovoltaici sui balconi di proprietà esclusiva dei condòmini. L’innovativa soluzione consente lo sfruttamento dello spazio disponibile, la riduzione dei costi energetici e il miglioramento della efficienza energetica delle unità immobiliari presenti nei condomìni. Il contributo esplorerà gli aspetti tecnici, giuridici ed economici legati alla installazione dei pannelli fotovoltaici sui balconi di proprietà esclusiva.

Fotovoltaico e sostenibilità energetica

Il fotovoltaico è una tecnologia in grado di convertire la luce solare in energia elettrica. Negli ultimi decenni ha visto una rapida evoluzione in termini di efficienza e costi. I pannelli fotovoltaici sono composti da celle solari in grado di catturare la luce del sole e trasformarla in energia elettrica. L’adozione su larga scala di tale tecnologia rappresenta una delle principali soluzioni per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e limitare le emissioni di CO₂ contribuendo alla lotta contro...