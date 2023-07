Uso delle parti comuni, legittima la delibera che prevede un pagamento per il posto extra in cortile di Eugenio Correale

La richiesta di sette euro al mese per l'occupazione di un posto auto non può essere assimilata ad una sorta di obbligo di pagare un canone con funzione di corrispettivo

Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza di Cassazione 14019 del 22 maggio 2023.

La delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condòmini, abbia previsto l’uso turnario e stabilito l’impossibilità, per i singoli condòmini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condòmini aventi diritto non occupino in quel momento l’area parcheggio loro riservata, costituisce corretta...