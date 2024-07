Va rimossa la costruzione sul lastrico di proprietà esclusiva che ne altera la funzione di copertura dell’edificio

In materia condominiale, il proprietario esclusivo del lastrico solare ben può edificare sulla copertura dello stabile senza acquisire il preventivo assenso assembleare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1102 e 1122 del Codice civile, a condizione che l’opera realizzata non ne alteri l’originaria funzione di copertura e di protezione degli appartamenti sottostanti, non arrechi pregiudizio alle parti comuni e non pregiudichi la sicurezza, la stabilità ed il decoro architettonico dell’...

