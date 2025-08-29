Va risarcito anche il solo disagio causato al condomino da infiltrazioni provenienti da lastrico comune
A nulla vale chiamare in causa la ditta che aveva sul lastrico effettuato lavori: la responsabilità del condominio non viene meno
In tema di condominio e parti comuni, la compressione o la limitazione del diritto di proprietà che siano causate da altri sono suscettibili di valutazione economica non solo se producono danno emergente e lucro cessante come prescrive la legge, ma anche se la compressione e la limitazione del godimento sia sopportata dal titolare con suo personale disagio o sacrificio e in base a una libera scelta nell’impossbilità di anticipazione delle spese da sostenere. Sono le interressanti conclusioni cui ...