I paletti all’usucapione di beni in «uso» esclusivo
È nulla la pattuizione che conferisce il diritto di uso esclusivo su una porzione comune dell’edificio, eccetto che per il lastrico solare
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
Secondo la Cassazione, non è possibile costituire un diritto di uso esclusivo su una parte comune, in quanto lo stesso diritto priverebbe di ogni facoltà tutti gli altri (Sezioni unite, sentenza 17 dicembre 2020, n. 28972). È infatti evidente che, se a un condomino spettasse l’uso esclusivo di una porzione di parte comune, agli altri condòmini non rimarrebbe alcunché...