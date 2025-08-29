I paletti all’usucapione di beni in «uso» esclusivo

La domanda

Negli anni 70 un condomino acquista un appartamento e, nel medesimo contratto di acquisto, il costruttore gli riconosce il diritto d’uso esclusivo su un lastrico solare. Tale condomino intende attribuirsi oggi la proprietà del lastrico, o con bonaria cessione da parte del condominio o tramite usucapione. È una richiesta ammissibile? Il diritto d’uso può dare diritto all’usucapione? Se ho un bene, per esempio un appartamento, e per non farlo deperire concedo il diritto di uso a un terzo che ci abita e lo manutiene, rischio che dopo 20 anni questo soggetto possa usucapire il bene? Essendo l’uso non vendibile né trasmissibile, alla morte dell’usuario il lastrico dovrebbe tornare tra i beni del condominio?