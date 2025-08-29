Nulla la delibera che addebita al condomino spese individuali prive di titolo
Travalica i compiti assembleari l’attribuzione unilaterale al singolo condomino del costo di prestazioni professionali non accertate giuridicamente
È affetta da nullità la delibera con cui l’assemblea condominiale - esercitando un potere di autogiurisdizione - approvi il consuntivo addebitando a un condomino spese di natura personale in violazione dei criteri di ripartizione posti dall’articolo 1123 del Codice civile e delle prerogative assembleari riconosciute dall’articolo 1135 del Codice civile. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Monza 1551 pubblicata il 30 luglio 2025.
Il caso
Il giudice si sofferma su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza...