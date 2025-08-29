Opere su parti comuni, basta la manutenzione ordinaria
L’intervento rientra nell’edilizia libera e non è necessario alcun provvedimento autorizzativo
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 25 agosto 2025
L’intervento descritto dal lettore può essere considerato di manutenzione ordinaria, rientrante nell’edilizia libera, senza necessità di alcun provvedimento autorizzativo. Pur non essendo di manutenzione straordinaria, tuttavia, trattandosi di un intervento eseguito su parti comuni condominiali, alle spese per i lavori si rende applicabile la detrazione...