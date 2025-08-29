Opere su parti comuni, basta la manutenzione ordinaria

La domanda

Un condominio deve effettuare, per motivi di sicurezza, un intervento sul tetto, che consiste nel fissaggio dei coppi di prima fila, i quali - per vetustà - hanno perso la malta originaria. Per realizzare questo lavoro, occorrerà utilizzare un carrello elevatore posizionato sulla strada pubblica. L’intervento rientra nell’edilizia libera e non necessita, quindi, di alcun provvedimento autorizzativo. Si chiede se questa tipologia di lavoro possa considerarsi come «messa in sicurezza», e rientrare, pertanto, negli interventi detraibili per il condominio, e quale aliquota Iva va applicata.