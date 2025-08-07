Vacanze al mare senza pensieri: da Mce Lab i consigli per proteggere la casa dall’umidità
La riapertura della casa estiva rappresenta ogni anno un momento atteso, ma porta con sé anche alcune criticità legate al tempo di chiusura prolungata. Nelle case di vacanza l’umidità è un problema frequente, soprattutto perché queste abitazioni restano spesso chiuse per lunghi periodi e sono soggette a scarsa ventilazione. L’umidità si accumula facilmente, in particolare in ambienti come bagni, cucine, soffitte e scantinati, creando condizioni ideali per la formazione di muffa e condensa sulle superfici...