Valida la clausola arbitrale contenuta nel regolamento di Eugenio Correale

Vi si fa rientrare nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento di condominio può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza di Cassazione 21329 del 19 luglio 2023.

In sintesi

La clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nel regolamento di condominio, la quale stabilisce che siano decise dagli arbitri le «controversie che dovessero sorgere fra condòmini in ordine alla interpretazione ed esecuzione delle norme del presente regolamento ed in genere per la amministrazione e godimento dello stabile in condominio», deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi causa petendi connesse con l’operatività del regolamento stesso.

L’analisi

Come sempre la questioni processuali si presentano come algide ed astratte ma finiscono molto presto per mostrare estrema incisività e concretezza. Nel caso che qui interessa, i giudici hanno affermato che se un valido ed efficace regolamento contrattuale contenga altrettanto valida ed efficace clausola che imponga di deferire ad un collegio arbitrale ogni controversia, la riserva alla competenza arbitrale si applica anche ai semplici ricorsi per decreto ingiuntivo aventi ad oggetto il pagamento delle quote condominiali dovute da un condomino moroso.

Si segnala che la vicenda ha riguardato un condominio di Milano e che lo stesso condominio si è battuto con accanimento per evitare la pesante soccombenza che ha riguardato: la procedura monitoria, la causa di opposizione, il ricorso in Cassazione per regolamento di competenza. Si evidenzia che la clausola stabilisce che siano decise dagli arbitri le «controversie che dovessero sorgere fra condòmini in ordine alla interpretazione ed esecuzione delle norme del presente regolamento ed in genere per la amministrazione e godimento dello stabile in condominio».

Ad avviso della Corte tale clausola deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause «in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi cause petendi connesse con l’operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’articolo 1136 Codice civile, comma 2, e recante le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione (Cassazione 8698 del 2022)».