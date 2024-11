Valida la corrispondenza Pec amministratore-condomino

La domanda Ho chiesto all’amministratore condominiale di inviarmi tramite Pec (posta elettronica certificata) la corrispondenza che lui solitamente trasmette con lettera raccomandata. A questo scopo, gli ho comunicato il mio indirizzo Pec privato. Mi è stato risposto che la cosa non è possibile, in quanto non esiste una normativa che dichiari la validità di una Pec trasmessa da una partita Iva a un privato possessore di Pec. Vorrei avere il parere dell’esperto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 18 novembre 2024

In base all’articolo 48, comma 2, del Dlgs 82/2005, la trasmissione di un documento informatico per via telematica mediante posta elettronica certificata (Pec) equivale alla notificazione per mezzo della posta. È necessario, a tal fine, che il messaggio sia inviato e ricevuto da caselle di posta elettronica certificata. Le partite Iva, a differenza degli altri ...