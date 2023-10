Valido il contratto con cui si cede la casa in cambio di assistenza di Selene Pascasi









È valido il contratto con cui il proprietario di un immobile, anziano e malato, lo intesta ad altri in cambio di cure. Non essendo prevedibile una morte a breve ma, anzi, un’assistenza più gravosa vista la malattia, non si può ravvisare sproporzione tra il valore del bene trasferito e la controprestazione. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 28329 del 10 ottobre 2023.

Apre la controversia la decisione di una donna di chiamare in causa la signora con cui suo padre, ultraottantenne e malato di tumore polmonare, aveva stipulato un patto di mantenimento trasferendole la nuda proprietà del proprio appartamento in cambio di assistenza morale e materiale. Accordo che, secondo la figlia, era nullo e comunque andava risolto per inadempimento. Ma la beneficiaria ribatte che al momento della firma l’uomo era in buone condizioni di salute quindi il contratto era valido.

Il Tribunale concorda e la Corte d’appello, chiamata a rivedere il caso, ne conferma la legittimità: non solo non poteva affermarsi che il decesso del cedente fosse ineluttabile e ravvicinato ma neanche che la prestazione di assistenza e cura sarebbe rimasta invariata, potendosi prevedere un aggravamento nel tempo. Insomma, tenendo conto del valore della nuda proprietà dell’immobile, non emergeva alcuna palese, o solo prevedibile, sproporzione tra le prestazioni dovute dai contraenti.

La lite arriva all’esame della Cassazione che respinge il ricorso su tutta la linea. Intanto, sottolineano i giudici di legittimità, i rilievi circa la salute dell’anziano – che avrebbe eliminato la componente aleatoria insita nel contratto –, la prognosi delle sue patologie, la predeterminalità della sua durata di vita e la diagnosi di insufficienza respiratoria e di broncopneumopatia si traducevano in un vaglio di merito in quella sede inammissibile.

Ma, al di là di ciò, precisa ancora la Suprema corte, in appello era stato correttamente evidenziato che gli stessi elementi addotti dalla figlia dell’uomo facevano logicamente presumere, già dalla data della sottoscrizione dell’accordo, un progressivo peggioramento del quadro clinico del padre con l’inevitabile aggravarsi del carico assistenziale preteso dalla donna impegnatasi a curarlo. A suffragarlo, i vari ricoveri ospedalieri succedutisi alla stipula. Esclusa, quindi, ogni sproporzione tra le controprestazioni pattuite, ed escluso il requisito dell’alea – laddove le condizioni di vita dell’anziano, seppure precarie, non consentivano di prevederne il decesso in breve tempo – la Cassazione, valutati tutti gli elementi emersi dall’istruzione probatoria, legittima il contratto di mantenimento, assimilandolo allo schema di un contratto atipico di vitalizio alimentare, e boccia integralmente il ricorso.