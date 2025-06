Vendita a soggetti diversi di usufrutto e nuda proprietà: conseguenze fiscali

La recente riformulazione dell’articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), entrata in vigore dal 1° gennaio 2024, ha introdotto una distinzione cruciale tra diversi atti giuridici relativi ai diritti reali immobiliari, con implicazioni fiscali rilevanti. In particolare, la differenziazione tra la cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari (lettera b) e la costituzione di diritti reali di godimento, come l’usufrutto (lettera h), ha dato origine...

