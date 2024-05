Acconto con IVA al 4% anche se le dichiarazioni “prima casa” sono rese solo al rogito

C’è ancora l’agevolazione “prima casa” al centro della giurisprudenza di legittimità, anche se in questa occasione - Cass., sent. n. 9084/2024 - i Supremi Giudici si sono occupati di una questione peculiare riguardante soltanto le cessioni immobiliari soggette a IVA, per la quale, tuttavia, un precedente arresto sembra deporre in senso contrario a quello odierno.

Prima di ripercorrere l’interessante ordinanza, è appena il caso di ricordare brevemente la normativa agevolativa di riferimento.

Il bonus “prima casa”

Ai sensi...