Acquisto di terreni agevolati per giovani agricoltori

Con la nuova legge 36/2024, in vigore dal 10 aprile 2024, i giovani imprenditori agricoli possono usufruire di un ulteriore beneficio fiscale ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto o di permuta di terreni agricoli e relative pertinenze.

La legge 36/2024, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 72 del 26 marzo 2024 e sarà entrata in vigore dal 10 aprile 2024 (dopo il periodo di “vacatio legis”). Essa ha lo scopo di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché, nel rispetto della normativa comunitaria, di rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire sia l’insediamento...