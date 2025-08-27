Appartamenti locati: bonus al 36% per lavori «comuni»
Gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni fiscali
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 agosto 2025
La risposta è positiva. Come chiarito anche dalla più recente circolare 8/E/2025, a seguito delle modifiche recate dalla legge di Bilancio per il 2025 (n. 207/2004), le aliquote delle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, ecobonus e sismabonus (di cui rispettivamente all’articolo 16, comma 1, e all’articolo 14, commi 3-quinquies e 1-septies, del Dl 63/2013...