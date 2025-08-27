L'esperto rispondeLocazione

Appartamenti locati: bonus al 36% per lavori «comuni»

Gli ultimi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni fiscali

di Silvio Rivetti

La domanda

Sono proprietaria di tre abitazioni situate nello stesso immobile. Una di queste è la mia abitazione principale, mentre le altre due sono locate. Per la detrazione sui lavori condominiali - di importo molto elevato - va considerata l’aliquota al 50% per l’abitazione principale e quella al 36% per le due case locate?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 agosto 2025

La risposta è positiva. Come chiarito anche dalla più recente circolare 8/E/2025, a seguito delle modifiche recate dalla legge di Bilancio per il 2025 (n. 207/2004), le aliquote delle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, ecobonus e sismabonus (di cui rispettivamente all’articolo 16, comma 1, e all’articolo 14, commi 3-quinquies e 1-septies, del Dl 63/2013...

Correlati

Cedolare secca e locazioni abitative: non incide la qualifica del conduttore, ma quella del locatore

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde