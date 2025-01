Agevolazioni prima casa: nuovo termine di vendita a due anni

Allo scopo di incentivare il mercato immobiliare e di agevolare il cambio della prima casa di abitazione, la legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) aumenta da un anno a due il termine entro il quale è possibile cedere l’abitazione acquistata con i benefici prima casa dopo averne acquistato un’altra con gli stessi benefici per evitare di perdere l’aliquota agevolata sul nuovo acquisto.

Quando è possibile ottenere l’agevolazione prima casa

In linea generale, l’agevolazione prima casa consiste nella possibilità di ottenere l’aliquota del 2% ai fini dell’imposta di registro o del 4% ai fini IVA (oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa) al momento dell’acquisto di un’abitazione non di lusso (quindi di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9) da adibire ad abitazione principale.

In base all’art. 1, nota II-bis, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986), le condizioni...