Al condomino che anticipa le spese per un bene comune non vanno restituite quelle a suo diretto vantaggio

Le spese sostenute dal singolo condomino non sono soggette a rimoborso da parte degli altri se riguardano il miglior uso della cosa comune a proprio vantaggio. Può essere un principio ovvio quello ribadito dal Tribunale di Potenza, sezione 17, nella sentenza 877/2024, ma in realtà si tratta di caso molto frequente e di non sempre di facile individuazione.

I fatti

La vicenda traeva origine da una opposizione a decreto...