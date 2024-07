Al professionista uscente si paga solo l’attività svolta

La domanda Il nuovo amministratore condominiale salda le competenze del precedente amministratore, sebbene nell’ultimo anno questi non abbia effettuato la convocazione assembleare e non abbia inviato il conto consuntivo; si aggiunga che nell’anno precedente il vecchio amministratore non aveva inviato nemmeno il verbale dell’assemblea ordinaria. Vorrei sapere se - data la situazione - è lecito il pagamento da parte del nuovo amministratore, anche perché i condòmini, per la redazione del conto consuntivo mancante, dovrebbero riconoscere al suo predecessore un compenso extra.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 luglio 2024

L’amministratore di condominio uscente ha diritto ai compensi esclusivamente per l’attività effettivamente svolta. Sotto questo profilo - poiché egli, nell’ultimo anno di gestione, non ha convocato l’assemblea ordinaria per l’approvazione del consuntivo e non ha predisposto il rendiconto e il riparto - non ha diritto ai compensi per tali attività. Queste voci di ...