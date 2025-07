Ripresa lavori condominiali nel 2026: vantaggi limitati

La domanda Vorrei un chiarimento su lavori in condominio agevolati con il superbonus. Il titolo edilizio abilitativo è di settembre 2022 e, a dicembre 2023, è stata emessa fattura, con sconto, per uno stato avanzamento lavori pari al 60 per cento. Successivamente, l’impresa ha abbandonato il cantiere e i lavori si sono fermati. Al momento, c’è una trattativa in corso per riprendere e terminare i lavori. Se i lavori si dovessero protrarre nel 2026, è sempre possibile applicare lo sconto in fattura?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 30 giugno 2025

La risposta è negativa. Come precisato all’articolo 121, comma 7-bis, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, lo sconto in fattura e la cessione del credito, come alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, sono ancora possibili per gli interventi condominiali da superbonus solo fino al 31 dicembre 2025, a condizione che gli interventi siano abilitati...