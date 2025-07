Quali effetti dall’insolvenza di una parte dei condòmini

La domanda

L’assemblea condominiale ha deliberato l’esecuzione di alcuni lavori, resisi necessari in seguito a infiltrazioni in alcuni appartamenti dalla copertura del lastrico. La società incaricata per tali lavori presenta un preventivo e i costi dovrebbero normalmente essere ripartiti fra i condòmini in base ai rispettivi millesimi. Peraltro, se una parte dei condòmini non versa la propria quota, nonostante le ingiunzioni da parte dell’amministratore, i condòmini adempienti sono formalmente obbligati, nei confronti della società incaricata, a versare anche la differenza non pagata dagli insolventi? Qualora di tratti di lavori straordinari, l’amministratore, prima di firmare il contratto con la società, è obbligato a istituire un “fondo speciale”, e, se sì, per quale importo? Le regole cambiano nel caso in cui si tratti di lavori ordinari?