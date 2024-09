Amministratore: il rinnovo dev’essere inserito nell’ordine del giorno

La domanda Ho notato che l’amministratore del mio condominio non inserisce mai la sua conferma nell’ordine del giorno delle assemblee. In questo modo l’incarico si rinnova di anno in anno (siamo ormai a cinque anni) anche se, in base all’articolo 1129, decimo comma, del Codice civile, «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata». Possiamo rivalerci su di lui?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 23 settembre 2024

Il mancato inserimento del punto sul rinnovo dell’amministratore nell’ordine del giorno delle assemblee per più di due anni consecutivi integra la “grave irregolarità” prevista dall’articolo 1129, dodicesimo comma, n. 1, del Codice civile, consistente nel «ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore». Questa ...