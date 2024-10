Amministrazioni autonome soltanto per edifici separati

La domanda

Sotto la proiezione del nostro condominio ci sono una decina di garage, per un totale di 40 millesimi, ai quali si accede non dal portone, ma da un’apposita serranda. È possibile che i garage siano gestiti da un amministratore diverso rispetto a quello che amministra le abitazioni del condominio? Ed è possibile, per un amministratore, dare le dimissioni solo dalla gestione dei garage?