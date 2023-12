Annullabile la delibera se all’assemblea partecipa un condomino con più deleghe rispetto a quelle previste dal regolamento

Ciascun condòmino può intervenire all’assemblea condominiale personalmente o a mezzo di rappresentante munito di delega. Il legislatore della riforma del condominio (legge 220/2012), nel riscrivere l’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, oltre a prevedere per la delega l’obbligo della forma scritta, ha introdotto un limite al numero di deleghe che possono essere rilasciate. Nel caso in cui i condòmini sono più di venti ogni delegato non può rappresentare più di quinto dei...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi