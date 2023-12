Antibarriere, per l’ascensore c’è l’inversione contabile

La domanda

Un’impresa intende installare nel proprio capannone un ascensore e fruire del bonus 75 per cento. La finalità è quella di abbattere la barriera architettonica tra i piani del capannone in cui si svolge l’attività, attualmente serviti solamente da scale interne, e, per fare questo, sta acquistando il bene (piattaforma elevatrice) da un azienda, che lo andrà a fornire e installare. Il bene ha le caratteristiche previste dal Dm 236/1989. Tenendo presente che il valore del bene è significativamente più alto rispetto al valore della prestazione di installazione, si chiede se la fattura di fornitura e installazione del bene debba riportare l’Iva (e con quale aliquota) oppure vada fatturata in regime di reverse charge, ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter, del Dpr 633/1972.