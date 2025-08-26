Così i condòmini partecipano alla formazione dell’Odg
Non sussiste un diritto del singolo condomino a imporre la trattazione di questioni in sede assembleare
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 giugno 2025
Si premette che l’articolo 66, comma 1, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che «l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del Codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini...