L’ufficio nel condominio e le spese su parti comuni

La possibilità di fruire di agevolazioni dipende dalla composizione dell’edificio

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Un professionista, proprietario di uno studio all’interno di un condominio, può beneficiare della detrazione al 36 per cento, esclusivamente per le parti comuni, oppure, per la natura dell’immobile, è escluso da tale agevolazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 agosto 2025

Dando per scontato che si tratti di un immobile in categoria A/10 - Uffici e studi privati, e, quindi, non di una unità immobiliare residenziale, la risposta dipende dalla composizione dell’edificio. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, infatti, «in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ...

